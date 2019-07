Crolla un solaio panico in zona Porto vigili del fuoco al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Panico in città per il crollo di un solaio di uno stabile adibito a deposito in via Narente, nel rione Porto: tre squadre e il nucleo cinofili dei Vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Dalle prime indiscrezioni sembra che nessuna persona - per fortuna - sia stata coinvolta. L'edificio in questione è quello del civico 25. Grande mobilitazione, sul posto oltre i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia e i carabinieri.