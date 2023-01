Incendio nel sottotetto di una palazzina, allontanata una famiglia

ANCONA – Panico nella notte in via delle Grazie, dove un incendio si è sviluppato all'interno di una palazzina dove abitano 6 famiglie. Una di queste è stata allontanata per sicurezza dai vigili del fuoco che, poco dopo le 5, sono intervenuti per il rogo che si è sprigionato nel sottotetto, dove si trovavano suppellettili, mobili e anche elettrodomestici, tra cui una lavatrice.

A dare l'allarme è stata una famiglia – padre, madre e un figlio – che vive al terzo piano ed è stata svegliata nel cuore della notte dall'odore acre del fumo. Subito sul posto sono sopraggiunti i pompieri che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Non c'è stato bisogno dell'intervento del 118 perché non si registrano né intossicati né feriti, per fortuna. Ingenti i danni: tutto il materiale accatastato nella soffitta è andato distrutto. Si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo: forse è colpa di un corto circuito.