Crisi di panico durante una escursione al Foro degli Occhialoni: vigili del fuoco costretti a imbragarlo e portarlo all'ospedale di Fabriano

GENGA – Stava rientrando da un'escursione con gli amici al Foro degli Occhialoni, nella zona di Genga, quando è stato colto da una crisi di panico: si trovava in un punto scosceso e aveva paura di finire nel dirupo. Era terrorizzato e da lì non riusciva più a muoversi. Per questo gli altri 5 escursionisti hanno lanciato l'allarme, attorno alle 17.

Recuperato con tecniche Saf

Ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti con tecniche Saf, a recuperare il giovane: l'hanno imbragato e messo al sicuro, riportandolo nella località di Pierosara, dove ad attenderlo c'era il 118. Il ragazzo, molto spaventato ma non ferito, è stato poi accompagnato all'ospedale di Fabriano per ricevere tutta l'assistenza del caso.