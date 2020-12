Capodanno blindato con 220 uomini in divisa. Il questore di Ancona: «Nessuna irruzione in casa ma non faremo sconti»

ANCONA - Circa 220 operatori delle forze di polizia a presidiare la provincia. Sorvegliata speciale: la notte di Capodanno, con lo sguardo puntato non solo alla zona rossa, ma anche alla prevenzione di reati, come i furti in abitazione.

Vaccino, Speranza: «La volontarietà è la scelta giusta. A fine estate vicini all'immunità»

In arrivo la perturbazione di Capodanno, porterà maltempo e altra neve in pianura: Ecco quando e dove

«Se ci sarà bisogno, siamo pronti con le sanzioni. Anche per rispetto verso chi ha sempre osservato le norme anti Covid», il monito del questore Giancarlo Pallini. i servizi straordinari nelle maggiori città saranno garantiti da un centinaio di uomini in divisa, da aggiungersi agli operatori in borghese e quelli impegnati nell’attività ordinaria. «Finora – spiega il questore – abbiamo constatato un elevato senso di responsabilità dei cittadini. Dopo Natale, trascorso senza problemi, sono abbastanza fiducioso. Ci sono deroghe per consentire ai cittadini di avere meno disagi possibili, come andare a trovare parenti o amici (massimo due persone, ndr). Dunque, chi vuole scavalcare le regole o esagerare, ne pagherà le conseguenze. Non è tollerabile che chi esce dalle linee indicate abbia un corsia preferenziale rispetto a chi segue le norme in maniera precisa».

La guardia alta

Non ci saranno blitz negli appartamenti privati per verificare assembramenti o party illeciti. «Ma se ci perverranno segnalazioni – avverte il questore –, siamo pronti ad intervenire per sanzionare i responsabili. La multa però è un’extrema ratio. Il cittadino deve aver fiducia nelle forze dell’ordine: la nostra presenza deve essere rassicurante più che sanzionatoria. Fino a questo momento, i cittadini si sono dimostrati responsabili e attenti, mi auguro che anche da qui al 6 gennaio, ci possa essere una prosecuzione di quanto avvenuto finora. Compito nostro e dei cittadini è far sì che si esca il prima possibile da questa situazione». Sul versante della polizia locale, nel turno pomeridiano di oggi e fino alle 20.30, saranno 23 gli agenti in servizio. Fino alle 24 due pattuglie, altrettanti ufficiali e anche la comandante Liliana Rovaldi in campo. «Fino alle 22 – spiega Rovaldi – ci saranno controlli dinamici in città: gireremo con le pattuglie per controllare la viabilità e rispetto delle norme anti Covid. Non bisogna dimenticare che fino alle 22 è possibile fare l’asporto. Con l’inizio del coprifuoco scatteranno i posti di controllo: fermeremo tutti quelli che troveremo in circolazione per la città».



Il monito

Continua la comandante: «Le regole ci sono e devono valere per tutti. Chi non le rispetta è giusto che venga sanzionato. Non andremo dentro le case a fare controlli. Ma se arriveranno segnalazioni in centrale, come successo in passato, aspetteremo le persone fuori dal palazzo. Ho la convinzione che tutti si atterranno alle regole. Come per Natale, credo che non avremo problemi. Con la realtà che stiamo vivendo, ormai i cittadini hanno raggiunto un alto grado di consapevolezza e responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA