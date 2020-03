Coronavirus, i medici cinesi ancora fermi a Shangai, slitta l'ospedale da campo

ANCONA - L’Emergency Medical Team di Shanghai, uno squadrone di 160 fra sanitari e tecnici cinesi che hanno già combattuto nella trincea di Wuhuan, arriverà a Torrette, ma non subito. Il governatore Luca Ceriscioli, che mercoledì aveva confermato la task-force annunciata dalla Protezione civile nazionale, ha verificato ieri i tempi di arrivo e di attivazione nelle Marche dell’ospedale da campo che dovrebbe sorgere accanto alla cittadella sanitaria di Torrette, probabilmente nell’area del campo sportivo.

LEGGI ANCHE:

Palaindoor no, per il maxi reparto da 100 posti di terapia intensiva ora si punta sull'ex Genny

I genitori sono positivi al Covid e ricoverati in gravi condizioni, bimbo di 5 anni resta solo

Scoprendo, in una giornata già piena di ostacoli per il maxi-reparto di Rianimazione che la Regione vorrebbe realizzare in due settimane, che la partenza del medical team è attualmente rallentata, in Cina, da alcune procedure di autorizzazione. «Restiamo dunque in attesa di questo importante presidio - diceva ieri pomeriggio il presidente - confidando di ricevere al più presto buone notizie». L’Emergency Medical Team in arrivo da Shanghai, che non ha nulla a che fare con la Ong Emergency com’era sembrato in un primo momento, è formato da 50 medici, 80 infermieri e 30 tecnici cinesi. Tutti molto esperti, come aveva spiegato il capo delle emergenze della protezione civile nazionale Luigi D’Angelo,sottolineando che «hanno già lavorato a Wuhan e potranno portare un’esperienza importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA