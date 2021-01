É positivo al coronavirus ma non si presenta a fare i tamponi: trovato a spasso e denunciato

FALCONARA - Risulta positivo al tampone molecolare, l’Asur lo chiama diverse volte per rilevare l’eventuale negativizzazione e sottoporsi a un altro test, ma non si presenta mai agli appuntamenti. I carabinieri lo individuano per strada, lui tenta la fuga ma viene bloccato e denunciato.

Nei guai è finito un 23enne originario del Gambia domiciliato a Falconara e intercettato nei giorni scorsi dai militari della caserma di via Piave mentre passeggiava tranquillamente lungo via Marconi. Ora, è in isolamento domiciliare in attesa che l’Asur lo richiami per l’ennesima volta, intimandolo a presentarsi al test per ufficializzare la sua negatività al Covid-19. Lo straniero è stato denunciato.

