Tre pazienti guariti dal Coronavirus: la Rianimazione non ha più pazienti Covid

SENIGALLIA - Tre pazienti guariti dal coronavirus nel reparto di Rianimazione, per la prima volta covid free dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono ancora ricoverati, pur non avendo più il virus perché dai tamponi sono risultati negativi. Restano quindi in reparto ed in particolare due di loro sono ancora in condizioni critiche. Pur avendo sconfitto il virus non si sono infatti ripresi del tutto. Sempre ieri erano 12 i ricoverati positivi nell’ospedale cittadino, dove prosegue la riapertura graduale dei reparti e a giorni è attesa la ripresa dell’attività chirurgica nel blocco operatorio sanificato.

Piccoli ma significativi segnali di ripresa nel giorno in cui anche Senigallia è entrata nella fase 2. Dall’ospedale guardano con un po’ di timore questo ritorno ad una parziale normalità. Il rischio è di vanificare gli sforzi fatti finora e al primo passo falso di piombare nuovamente nell’incubo già vissuto. Ieri dal pronto soccorso è stato lanciato un messaggio, diventato virale sui social. Per trasmetterlo è stato utilizzato un camice. Davanti la scritta “se farete i bravi” e dietro “4 maggio andrà tutto bene”.

Il distanziamento sociale e la cautela da utilizzare nel vivere quotidiano potranno consentire a tutti di riprendersela la normalità ma gli errori di pochi potrebbero riportare il calendario indietro di settimane. Ecco perché dall’ospedale è arrivato l’appello ad utilizzare con senso civico e responsabilità la libertà, seppure parziale, ritrovata da ieri.

