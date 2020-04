Fase 2, un'altra decisione: da martedì 5 maggio riapriranno i cimiteri comunali

SENIGALLIA – Da martedì 5 maggio i cimiteri comunali di Senigallia riapriranno per le visite ai defunti. È quanto ha disposto il sindaco Maurizio Mangialardi, il quale si è adoperato anche in seno all’Anci nazionale e all’Anci Marche affinché tale provvedimento venga quanto prima adottato da tutte le amministrazioni.

«Con la progressiva ripresa delle varie attività prevista dalla Fase 2 – spiega Mangialardi – ho ritenuto doveroso disporre la riapertura alle visite dei cimiteri comunali, in modo da consentire ai cittadini di potersi di nuovo recare presso le tombe dei propri cari per raccogliersi in preghiera e posare un fiore. Comprendo molto bene la sofferenza di coloro che in queste settimane sono stati costretti a rinunciare a questi riti, e ne sono profondamente dispiaciuto. Purtroppo, però, la chiusura delle visite ai cimiteri rientrava nell’ambito di quei provvedimenti che, seppur a malincuore, abbiamo dovuto adottare per ridurre la diffusione del virus Covid-19 e tutelare la salute pubblica. Ovviamente, resta valida la raccomandazione di attenersi scrupolosamente alle regole anticontagio, facendo particolare attenzione al distanziamento sociale».

