Coldiretti Ancona, la Spesa sospesa fa tappa a Osimo: mezzo quintale di frutta e verdura donato alla Caritas

OSIMO - Circa mezzo quintale di frutta e verdura a chilometro zero donato alla Caritas. Ecco la tappa osimana della Spesa sospesa, l'iniziativa di Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra per donare cibo alle famiglie meno abbienti in questo momento di bisogno causato dall'emergenza Coronavirus. Ieri pomeriggio la presidente regionale di Coldiretti, Maria Letizia Gardoni insieme ad Adriano Galluzzi e Andrea Camilletti, imprenditori agricoli di Castelfidardo hanno effettuato la prima consegna. L’iniziativa prende spunto dalla tradizione napoletana del caffè sospeso e dà la possibilità agli acquirenti che si rivolgono alle oltre 60 aziende in tutta la regione che stanno consegnando i prodotti di Campagna Amica a domicilio, di lasciare qualche euro in più agli agricoltori stessi. Il ricavato viene poi trasformato, come in questo caso, in spesa alimentare da girare alle associazioni benefiche.

LEGGI ANCHE:

Fermo, sei neonati in poche ore: all'ospedale Murri trionfa la vita nell'epoca del Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA