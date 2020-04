La Grande Luna Rosa guarda Ancona dall'alto. Quanta emozione ci regala la fotografia di Paolo Bolognini

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una immagine che ci aiuta a superare questa restrizione in casa imposta dall'emergenza. Eccola la "Grande Luna Rosa" di ieri sera, una immagine scattata dal maestro della fotografiadalla terrazza della sua abitazione. Quanta emozione. La bellezza della foto vale più di qualsiasi commento. Paolo Bolognini la spiega così: «La location è la mia terrazza. Se non ci fosse stato l'isolamento domiciliare magari l'avrei ripresa da un bel luogo del Conero». Grazie lo stesso Paolo per regalare ai nostri lettori una immagine che allontana almeno per un po' i brutti pensieri di questo periodo difficile. La Grande Luna Rosa immortalata dal Conero sarà per la prossima volta. Ci contiamo.