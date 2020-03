L’anziana contattata con la videochat: «Nipotina, ti vedo come alla televisione»

Ai tempi del Coronavirus anche gli anziani sono costretti a digitalizzarsi per l’isolamento preventivo delle case di riposo. Come è successo tra Anna Maria, ospite del Recanatesi, e la nipote Anna che l’ha potuta salutare tramite videochiamata Skype. «Ti vedo dentro una piccola televisione», ha esclamato la nonna quando la nipote le ha chiesto se la vedeva. «Cocca di nonna, certo che ti vedo, sei bella con il nuovo taglio di capelli», ha detto l’anziana, che poi si è raccomandata: «State attenti a questa malattia che dicono sia molto infettiva, io qui non sto male, mangio bene, sono tutti bravi». Anna commossa: «Stai tranquilla nonna, mi spiace non poter venire di persona ma almeno con questo sistema possiamo sentirci e vederci».

