Coronavirus, viola l'isolamento per andare dall'amante positiva al Covid-19: due paesi messi in quarantena

Ultimo aggiornamento: 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Una donna ha ceduto alle avances di un suo ex di molti anni fa andando a letto con lui eI due amanti però sono risultati positivi al coronavirus e per la loro irrefrenabile passioneLEGGI ANCHE:Danilo H., 27 anni originario di Ceres, Santa Fe, nei primi giorni di marzo è andato a Cordoba per incontrare la sua ex fidanzata, rientrata da poco in Argentina dalla Spagna e ormai sposata con un altro uomo. Pochi giorni dopo la donna ha scoperto di essere positiva al Covid-19 mentre il suo amante era tornato nella sua città frequentando gli amici, uscendo e recandosi anche a Selva, un paesino di quattromila abitanti, dove ha partecipato a una festa.A causa sua però i due paesi sono finiti interamente in quarantena, chiusi per paura che il virus possa diffondersi. Il giovane non ha certo nascosto la sua scappatella, tanto da arrivare alle orecchie del governatore di Santiago del Estero, che ha deciso di blindare le due città.