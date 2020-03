Guido Bertolaso arrivato ad Ancona: la missione è un nuovo ospedale per il Coronavirus. Ecco le ipotesi

ANCONA - Nuovo ospedale per affrontare l'emergenza Coronavirus nelle Marche: Guido Bertolaso è arrivato al porto di Ancona su un elicottero dei carabinieri.



Lex capo della Protezione Civile nazionale Guido Bertolaso è stato chiamato dal presidente Luca Ceriscioli per gestire la fase decisiva della lotta al virus. Il compito principale dell’uomo della Provvidenza, un medico e funzionario della Protezione civile che ha affrontato epidemie di colera in Africa prima di gestire emergenze nazionali come il terremoto dell’Aquila, sarà quello di impostare il lavoro per realizzare anche nelle Marche, come sta facendo alla Fiera di Milano, una grande struttura dedicata alla terapia intensiva. Dove? «Pensiamo - spiega Ceriscioli - di collocare questo spazio al centro della regione e cioè nel capoluogo».

Due le ipotesi sul tavolo per quanto riguarda dove il nuovo ospedale per la terapia intensiva: ex tubimar o ex carbonile. Per realizzarlo serve una superficie di 10.000 metri quadri, così le Marche avranno 100 posti letto in più.

