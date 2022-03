Strage della Lanterna Azzurra: la Corte d'Appello riconosce l'aggravante associativa, pene più pesanti alla banda dello spray

CORINALDO - Strage di Corinaldo, la corte d'Appello ha appesantito la pena per la cosiddetta "banda dello spray", riconoscendo l'aggravante associativa dei reati Ecco le nuove condanne: Ugo di Puorto 12 anni 6 mesi 20 giorni, Raffaelle Mormone 12 anni 5 mesi 20 giorni, Andrea Cavallari 11 anni e 10 mesi, Moez Hakari 11 anni e 6 mesi, Souaihb Haddada 11 anni e 3 mesi, Badr Amouiyah 10 anni e 9 mesi. Il gruppo è accusato di aver raggiunto la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo per poi usare lo spray al peperoncino per rapinare le vittime. Nella calca (il locale era affollato per l'appuntamento con Sfera Ebbasta) morirono 5 minorenni ed una mamma 39enne.

