Strage di Corinaldo, Fedez e Sfera attesi in tribunale il prossimo 24 marzo

ANCONA- Fedez, Sfera Ebbasta e il suo manager sono attesi per il 24 marzo al Tribunale di Ancona, come testimoni nel processo della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca dove cinque anni fa morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni.

Il dramma

Quella notte, tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, fu spruzzato del peperoncino per rubare collanine, e nel locale ci fu una fuga di massa. Si aspettava l'arrivo del trapper Sfera Ebbasta che doveva prendere parte ad un dj set. I due artisti e il manager sono stati convocati già due volte: Fedez, a fine febbraio e a inizio marzo, e una volta Sfera, a fine febbraio ma avevano poi avuto un legittimo impedimento. La pubblica accusa e le parti civili non hanno voluto rinunciare a sentirli in aula. Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta e Pablo Miguel Lombroni Capalbo, il manager di Sfera conosciuto da tutti come Shablo, sono attesi per le 10:30 e al momento la loro presenza è confermata.