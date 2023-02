Lanterna Azzurra, le motivazioni della Cassazione: «Uso spray al peperoncino per rubare, conseguenze prevedibili»

Spray al peperoncino usato consapevolmente per provocare panico e rubare, indisturbati, catenine e braccialetti. Le conseguenze erano prevedibili, le morti sono state una conseguenza di quel disegno criminale. Per la Quinta sezione penale della Cassazione «tutti gli imputati erano presenti, la sera tra il 7 e l'8 dicembre 2018 presso la discoteca Lanterna Azzurra; tutti erano adusi all'utilizzo dello spray al peperoncino per la commissione di azioni predatorie ed erano assolutamente consapevoli degli effetti della diffusione della sostanza urticante». Queste le motivazioni dei supremi giudici nella sentenza con cui lo scorso 12 dicembre sono state confermate le condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della "banda dello spray" che nel dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale di Corinaldo. Nella calca sono morti schiacciati 5 adolescenti e una mamma di 39 anni.