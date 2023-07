Corinaldo, il sindaco Gianni Aloisi indica le priorità: «Giovani, welfare, conti in ordine e tariffe invariate»

CORINALDO - Gianni Alosi è stato eletto sindaco con la lista “Corinaldo Guardare Oltre” e da poco ha superato il primo giro di boa al governo: 12 mesi intensi su cui ha pesato anche il ricorso post elettorale. Ecco come ha affrontato questo anno al governo.

Sindaco Aloisi, come sono trascorsi questi 12 mesi?

«Impegnativi e densi di emozioni. Il primo periodo non è stato propriamente sereno ma abbiamo dato il massimo sin dal primo giorno. E’ stimolante essere al servizio della comunità e lavorare per rendere migliore la vita dei cittadini, ogni giorno ne esco umanamente arricchito».

Un periodo non sereno, a cosa si riferisce?

«Per i primi sei mesi sul comune di Corinaldo ha gravato l’incognita del ricorso alle elezioni presentato dalla lista perdente, ciò non ha impedito di lavorare per i corinaldesi, anzi, ma finché il “giudice” non si è espresso sciogliendo ogni dubbio l’ombra c’era. Oramai è storia e governiamo ancora più convintamente».

Primo atto programmatico: l’approvazione del bilancio preventivo.

«Sono molto soddisfatto dell’impegno di tutta la squadra: il vice sindaco Luca Olivieri e gli assessori Sara Bettini, Barbara Rotatori e Francesco Spallacci. Il contesto in cui ci siamo trovati ha portato alla decisone di tenere in sicurezza le finanze comunali. Rilevanti gli investimenti fatti in precedenza che hanno portato il debito comunale a circa 14 milioni di euro, pari a circa 1.300.000 euro tra quota di ammortamento e quota interessi quindi una pesante rata annuale che un po' ingessa le azioni amministrative. Vanno poi ad aggiungersi lavori che devono essere terminati: polo sportivo e manutenzione del campo da calcio. Abbiamo previsto anche l’acquisto di Palazzo Marcolini che era anche nelle nostre linee programmatiche. Nonostante l’indebitamento, abbiamo mantenuto invariate sia le tariffe dei servizi a domanda individuale sia le aliquote delle imposte ai cittadini ed alle imprese, prevedendo anche agevolazioni sul canone unico per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia per i privati cittadini nonché un maggior orario di apertura dei locali per cercare di rivitalizzare il centro storico».

I servizi sociali rappresentano uno dei pilastri dell’azione amminstrativa.

«Direi il principale e lo dimostra essere il punto focale del programma elettorale di Corinaldo Guardare Oltre.

Primo passo l’istituzione di un team di lavoro composto da figure tecniche e sensibili alle tematiche sociali. Nel giro di breve tempo sono nati alcuni progetti: la creazione di un doposcuola specialistico per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento e particolari esigenze linguistiche ed il progetto legato al tema del Cyberbullismo coninvolgendo le scuole (anche sul tema green) e famiglie. L’attenzione alla prima “agenzia” educativa ed alla genitorialità si è concretizzata con un aumento del bonus economico per i nuovi nati e con il sostegno all’associazionismo locale. Puntiamo molto anche sui nostri ragazzi con il progetto Voices che ha l’intento di avvicinare il più possibile l’operatività dell’Amministrazione alla Corinaldo che i ragazzi vorrebbero. Novità il servizio dei servizi con azioni mirate come l’attivazione di un taxi sociale per fornire servizi ulteriori alla comunità e decongestionare i luoghi dove vengono fornite le prestazioni sanitarie. Abbiamo in animo nel medio periodo di attivare di uno sportello di ascolto e rilevazione dei bisogni della comunità e la realizzazione di una guida semplificata ai servizi alla persona che sia di facile fruizione per i cittadini. Infine Corinaldo sarà città cardioprotetta con l’istallazione di tre totem contenenti cardiodefibrillatori».

Cosa farete per lavori pubblici, viabilità e sport?

«Vogliamo riorganizzare, potenziare e valorizzare il patrimonio pubblico. Non mancherà manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Nel bilancio abbiamo previsto un doppio sfalcio dell’erba lungo le strade prima dell’estate e prima dell’autunno, ciò a differenza degli ultimi anni quando venivano impegnate risorse economiche per un unico sfalcio. Entro il 2023 sarà rifatto il muro di contenimento del cedro in prossimità della Torretta dello Scorticatore e sistemeremo le travi del solaio del primo piano dei locali in Via del Teatro (già sede della banda musicale cittadina). Interverremo per rendere a norma con attrezzature adeguate parte degli edifici e luoghi pubblici. A breve partiranno i lavori di riqualificazione dello stadio del borgo con un nuovo manto sintetico e ammodernamento dell’impianto di illuminazione così come verrà completato il polo sportivo in zona Nevola ed è stato previsto un incarico di consulenza per definire la gestione dell'impiantistica sportiva. Nelle prossime settimane perfezioneremo l’acquisto di palazzo Tarsi-Marcolini e l’accordo per la ristrutturazione con l’Erap – Marche, lavori che inizieranno nel 2024 per proseguire nel 2025. Il 2024 vedrà poi un bando per il concorso di idee al fine di riqualificare e valorizzare Piazza il Terreno e procederemo al recupero e restauro dell’Arena del Sole Nascente».

Cosa pensate di fare per il settore urbanistico?

«Abbiamo in animo progetti interessanti puntando sulla valorizzazione del patrimonio artistico-storico coniugato con l’ambiente naturale in cui è immerso. Stiamo lavorando su un programma puntuale per la qualità urbana con uno studio che parta delle strutture esistenti e ponga un particolare accento sulle relazioni e i collegamenti fra questi. Prima azione per il centro storico manutenzione e rivisitazione dell’arredo urbano e del Parco delle Fonti, area di socializzazione e gioco per tutte le fasce di età. In agenda anche la manutenzione straordinaria delle mura storiche che interesserà il restauro di Porta del Mercato: la cultura è recupero dei beni culturali. Obiettivo per il 2023 porre le basi per una Comunità Energetica Comunale mettendo a sistema gli impianti fotovoltaici esistenti e uno studio per ampliarli partendo dal sito della discarica comunale conclusa».

Turismo e Cultura sono l’immagine di Corinaldo

«Netto sarà il cambio di rotta con investimenti nella promozione e, finalmente, una svolta nella gestione dell'Ufficio Iat e Luoghi della Cultura. Dal nostro insediamento Corinaldo ha partecipato attivamente a numerosi eventi come le Assemblee e Festival Nazionale dei Borghi più Belli d'Italia, Festival Exploring delle Bandiere Arancioni la BIT di Milano ed il Salone del Turismo della Costa Azzurra a Nizza con il progetto "10 Comuni" in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza. Non è certo secondario il turismo religioso intorno alla figura di S.M.Goretti in vista del 2025, anno del giubileo».

Teatro, fotografia e patrimonio artistico: tutti filoni di successo.

«La stagione teatrale ha visto oltre cinquanta appuntamenti organizzati al Teatro Goldoni, per una partecipazione complessiva di 5.761 spettatori a conferma del lavoro svolto. Punteremo anche sulla figura della donna e grande considerazione per il notevole patrimonio artistico e archeologico che Corinaldo può vantare. E' nota la collaborazione con l'Università di Bologna per continuare la campagna scavi alla zona "nevola", aspetto che ha intercettato ulteriori risorse comunali. I beni artistici e reperti archeologici nei prossimi mesi troveranno una nuova prospettiva grazie alla sistemazione e differente organizzazione degli archivi comunali con luoghi idonei Tra le novità 2023 nella Cultura possiamo individuare il corso estivo di fotografia in collaborazione con la Centrale Fotografia di Fano, corso strettamente legato al nostro "Concorso Fotografico Carafoli". Con questa nuova progettualità intendiamo valorizzare ulteriormente l'importante manifestazione dedicata al fotografo corinaldese, giunta alla sua 38° edizione».