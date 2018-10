Minaccia la ex: «Ti sciolgo con l’acido» E giù botte con una mazza da baseball

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CORINALDO È stato arrestato ieri, finendo ai domiciliari, un 40enne rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, che avrebbe dovuto girare alla larga dall’ex convivente, ha ripreso a minacciarla costituendo un pericolo per la sua incolumità. Ti taglio come una salsiccia» e «ti butto l’acido così non ti trova più nessuno» è quanto la 34enne si è sentita rivolgere.