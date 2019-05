Coppia di settantenni scompare dopo un'accesa discussione con il figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Non rispondevano al figlio, con cui avevano avuta una discussione, e per un giorno intero hanno mobilitato la polizia che li ha cercati fino al loro ritorno a casa di ieri sera. Il figlio aveva perso le tracce dei genitori, una coppia 70enne residente in via Po. Ieri mattina è stato proprio lui a contattare la polizia perché da due giorni non riusciva a parlare con il padre.