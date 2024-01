Ancona, discute con i genitori e poi spacca tutto quello che trova in casa. Arriva la polizia

ANCONA - I poliziotti nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in un'abitazione in zona Brecce Bianche di Ancona dove veniva chiesto il loro intervento per un ragazzo che aveva dato in escandescenza. Giunti sul posto gli agenti si sono recati all'interno dell'appartamento e quì prendevano contatti con due soggetti, rispettivamente padre e madre del giovane che si era adirato.

La discussione

Questi raccontavano che il loro figlio, giovane ragazzo di origine tunisina, aveva avuto con loro una forte discussione, durante la quale, nell'intento di sfogare la sua rabbia aveva danneggiato alcune parti dell'abitazione, aveva divelto una porta e rotto diversi suppellettili, rendendo la casa a soqquadro. Successivamente si era barricato nella sua stanza da letto. I poliziotti tranquillizzavano i due genitori e successivamente calmavano anche il ragazzo, convincendolo a seguire il personale sanitario che nel frattempo era stato allertato. Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale per le cure e l'assistenza necessaria.