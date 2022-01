Spese per la casa non rispettate: la discussione tra due tunisini si trasforma in lite. Un 35enne portato al pronto soccorso

ANCONA - Pomeriggio molto movimentato in via Tiziano dove, in un appartamento, si è accesa una accesa lite tra due tunisini: un uomo di 35 anni dopo un'accesa discussione con un connazionale che rispettava i patti per le spese mensili si è sentito male. Sul posto per i soccorsi la Croce Gialla e l'automedica, provvidenziale anche l'intervento di due pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco con il 35 enne trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrrette per tutti i controlli del caso.

