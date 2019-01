Colpo in una villa della Osimo-bene: â€‹i ladri rubano 10mila euro di gioielli

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Blitz dei ladri in una delle zone bene di Osimo, quella che si sviluppa sul colle di via Guazzatore. I malviventi sono entrati in azione mercoledì in tardo pomeriggio arrivando a bordo di un’auto di grossa cilindrata che dovrebbe essere stata immortalata dalle telecamere che si trovano agli incroci principali d’ingresso della città, come quello della vicina Gironda o del Conte Orsi.A finire nel mirino è stata una villetta di via Montessori, una stradina che da via Guazzatore sale costeggiando la sede di Astea e s’interna nel colle dove si trovano diverse abitazioni di pregio. Il raid è stato compiuto tra le 18 e le 19, orario ormai solito durante il quale i ladri colpiscono nelle abitazioni. I proprietari di casa erano fuori e dunque non si sono imbattuti nei malviventi, che tuttavia hanno potuto muoversi in piena libertà.