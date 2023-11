Coldiretti Ancona: al Mercato di Campagna Amica il corso di cucina con i cuochi di Re Stocco

ANCONA Lo Stoccafisso all’Anconetana svela i suoi segreti. La collaborazione tra Coldiretti Ancona, Campagna Amica e l’Ordine dei Cultori della Cucina di Mare “Re Stocco” si rinnova con un appuntamento dedicato agli amanti della cucina e a chi si vuole approcciare alla cucina della tradizione. Mercoledì 22, dalle 17.30, i cuochi di Re Stocco accoglieranno i partecipanti, che riceveranno la tessera di socio onorario dell’associazione, all’interno del Mercato Dorico di Campagna Amica in via Martiri della Resistenza.

L'iniziativa

Un’iniziativa che unisce mare e campagna, la tradizione marinara con quella agricola nel segno della storia.

Pur non essendo un prodotto italiano lo stoccafisso è stato impiegato per secoli perché poteva essere conservato a lungo grazie all’essiccazione. Storico è il legame la Norvegia dove avviene la produzione e Ancona (tanto da avere un taglio dedicato, il Westre Ancona) e l’agricoltura marchigiana in generale: sono infatti i prodotti agricoli di qualità come l’olio extravergine di oliva, i pomodori, le patate, gli odori a rendere il merluzzo essiccato - opportunamente lavorato secondo tradizione – un piatto dal gusto eccezionale. E proprio all’olio extravergine è dedicata la festa a tema di sabato 25 all’interno dell’Agrimercato anconetano con un’esposizione di oli locali, degustazioni e abbinamenti.