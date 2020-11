Torna il cibo marchigiano: i numeri per provincia di mercati aperti e consegne a domicilio degli agricoltori di Campagna Amica

Anche se non si sono mai interrotte dall’inizio della pandemia, le consegne di prodotti a km zero a domicilio e di pasti da asporto da parte degli imprenditori agricoli sono ripresi con vigore. Le ultime restrizioni autunnali, progressivamente imposte con l’aggravarsi della situazione, hanno fatto riprendere vigore alla domanda da parte dei consumatori e così la rete di Campagna Amica, composta dalle aziende agricole legate di Coldiretti Marche, si è rimessa in moto a tempo pieno.

“Un’opportunità resa possibile grazie all’impegno degli imprenditori - sottolinea Coldiretti Marche - che si va ad aggiungere agli altri appuntamenti di filiera corta e vendita diretta nei mercati di Campagna Amica tutti aperti e ai quali si può accedere in totale sicurezza”. Oltre a diversi agriturismi che cucinano cibi da asporto, le aziende agricole della rete Campagna Amica Marche che si sono già dotate di un servizio di consegna, in diverse zone della regione, di prodotti di qualità, sicuri e garantiti, sono molteplici. Dai formaggi ai salumi, dai legumi al miele, ma anche pasta, vino, prodotti da forno, farine, carni, uova, sughi, succhi, confetture, olio e naturalmente frutta e verdura di stagione: queste alcune delle produzioni proposte.

Consegne a domicilio aziende e agriturismi

Ancona 23 aziende agricole 1 agriturismo

Pesaro Urbino 16 aziende agricole 4 agriturismi

Macerata 8 aziende agricole 7 agriturismi

Fermo 16 aziende agricole

Ascoli 5 aziende agricole 1 agriturismo

A queste si aggiungono anche le consegne effettuate direttamente dagli addetti Coldiretti dai Mercati Coperti di Ascoli Piceno e di Macerata. “Continua il nostro impegno - afferma il direttore regionale Coldiretti Alberto Frau - per garantire ai cittadini prodotti di qualità anche in periodi particolari come questo. Un’opportunità in più per le famiglie ma anche per le imprese agricole, visto che le nuove restrizioni penalizzano l’intera filiera agroalimentare con impatti su diversi comparti: dal vino al lattiero-caseario, dalla zootecnia all’olio, fino all’ortofrutta e al segmento agrituristico”. I consumatori possono scoprire come contattare le aziende agricole che recapitano la spesa a domicilio e attive con l’asporto, consultando il sito e la pagina social facebook Coldiretti Marche. “Il sistema agroalimentare regionale, nell’ottica di valorizzare il proprio lavoro in questo momento di difficoltà - ribadisce Frau - continua a mettersi a disposizione anche con iniziative utili ai cittadini, che servono pure a riscoprire valori e cibi del territorio. In quest’ambito, per sostenere l’economia della nostra regione, messa a dura prova dall’emergenza attuale”.

