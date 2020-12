Coldiretti Ancona, il Natale dorico conferma il mercato di Campagna Amica

ANCONA - Il Natale dorico non rinuncia all’agroalimentare di qualità e così il centro cittadino si prepara a ospitare il Villaggio di Campagna Amica. Appuntamento per domenica 13 e domenica 20 dicembre, dalle 9 alle 19, con oltre 20 aziende agricole che apriranno i loro stand in piazza Cavour (angolo lato Inps). Tra queste anche l’orto sociale del carcere di Barcaglione che Federpensionati Coldiretti ha sostenuto in questi anni attraverso l’opera instancabile del “nonno contadino” Antonio Carletti. Domenica 20 sarà presente anche all'azienda agricola interna dell'Istituto Agrario Morea Vivarelli di Fabriano che, grazie alla sua attività didattica, è entrato a pieno titolo nella Fondazione Campagna Amica. Per tutti la possibilità di trovare tra i banchi salumi, olio extravergine di oliva, vino, miele, legumi, cereali, verdure, formaggi, visciola e dolci natalizi alla visciola con la possibilità anche di allestire pacchi natalizi da mettere sotto l’albero.

