L’addio a Santino, il decano dei tipografi: «Era un artigiano d’altri tempi»

FABRIANO - È morto a 69 anni Sante Martinelli, storico tipografo di Cerreto d’Esi, titolare della ditta ANeA. In tanti ieri pomeriggio si sono ritrovati nel centro parrocchiale per l’ultimo saluto al decano dei tipografi, deceduto all’Hospice dell’ospedale Profili di Fabriano dove era ricoverato per colpa di un male incurabile. Una vita trascorsa al lavoro, quella di Sante, per tutti Santino. La tipografia, è nata nel 1971.Negli ultimi anni si è ampliata spostandosi nella nuova sede di via Pian di Morro nel quartiere che ospita gli impianti sportivi. «Sante è sempre stato - ricordano gli amici di Cerreto d’Esi - un grande appassionato del suo lavoro, ma anche un imprenditore generoso e disponibile con i suoi collaboratori, sempre attento alle esigenze di tutti». In molti si sono stretti alla moglie Maria Lusia e ai figli Stefano e Manuela in questo momento di dolore. Alle 14,30 di ieri si sono svolte le esequie presso il centro parrocchiale.Nell’omelia il parroco, don Gabriele Trombetti, ha ricordato le qualità umane e imprenditoriali di Sante Martinelli sempre preciso, solare e attaccato al suo lavoro. I familiari hanno deciso di raccogliere offerte a favore del reparto Hospice dell’ospedale Profili. «Ciao Santino. Un artigiano d’altri tempi, corretto, laborioso ed ingegnoso, che amava lavorare con Cerreto e per Cerreto, che considerava il suo lavoro come servizio alla comunità, che sentiva l’onere, l’onore e la responsabilità dei dipendenti e delle loro famiglie». Così lo ha ricordato Michela Bellomaria, residente storica di Cerreto d’Esi. «Sei stato un uomo gentile, pacato, leale e signorile, col sorriso franco e amabile. Un vero Martinelli. Ti ricorderò sempre – ha concluso Michela - mentre facevi capolino da dietro il tuo computer, nei miei giorni felici, nel giorno del mio matrimonio. Cerreto perde un pilastro e un esempio civico ed io perdo una persona veramente cara».