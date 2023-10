ANCONA Tutto pronto per il Centro sportivo. L’opera centrale del progetto di Tony Tiong per l’Ancona del futuro sarà protagonista nel Consiglio comunale in programma stamattina a Palazzo del popolo. Si tratta dell’ultimo passaggio che conclude il lungo iter procedurale propedeutico alla cessione dei terreni interessati a Tiong. L’ordine del giorno del consiglio comunale odierno prevede al punto 2, con il numero 478/2023 la “modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per li anni 2023-2025: variante parziale al PRG per la valorizzazione di area di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive sita in località Passo Varano ai sensi dell’art. 26ter Legge regionale n.34/92- approvazione proposta di deliberazione consiliare”. Il relatore che ha il compito di illustrare al Consiglio la proposta è l’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio. E’ lui che ha seguito l’iter dal momento in cui si è insediata la Giunta Silvetti, raccogliendo il testimone da Andrea Guidotti assessore allo sport con la Giunta Mancinelli.

«Rispettati i tempi»

Con Eliantonio abbiamo fatto il punto della situazione: «L’approvazione della variante in consiglio costituisce la felice conclusione della procedura che apre la strada alla cessione dei terreni dove sorgerà il Centro sportivo. Siamo soddisfatti di aver rispettato i tempi previsti». L’amministrazione comunale aveva preso un preciso impegno con Tony Tiong, come ricorda Eliantonio: «In occasione della prima partita del campionato al Del Conero con il sindaco abbiamo incontrato Tony Tiong. In quell’occasione gli abbiamo assicurato l’adozione della delibera nel giro di un paio di mesi. Impegno mantenuto».

L’iter

Un iter che l’amministrazione comunale ha voluto velocizzare al massimo: «A luglio avevamo approvato in consiglio comunale l’adozione definitiva della variante al Prg che peraltro riguarda solo una porzione dell’intera area sulla quale sorgerà il Centro sportivo. Poi gli atti sono stati trasmessi alla Provincia che ha formulato le sue osservazioni alle quali sono seguite le nostre risposte. Superato quel passaggio rimaneva solo l’approvazione definitiva del Consiglio comunale. Dopo di che si può procedere all’alienazione dei terreni». Roberta Nocelli nei giorni scorsi ha datato per i primi giorni di gennaio l’appuntamento dal notaio per la firma dell’atto di acquisto dell’area da parte di Tiong. «Credo che sia ipotizzabile - aggiunge Eliantonio - vedere l’inizio dei lavori entro la fine del prossimo mese di gennaio. Siamo soddisfatti di contribuire, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione di un’opera epocale per Ancona. Peraltro il Centro va ad inserirsi in una cittadella sportiva che diventerà finalmente degna del capoluogo di regione, al passo con il blasone e il ruolo della città». Il Consiglio comunale è convocato per le 8,30, mentre l’approvazione del punto che riguarda il Centro sportivo avrà luogo intorno alle 10,30. Per l’Ancona dovrebbe essere presente in aula Roberta Nocelli.