Cellulare nascosto nel maglione schermato ma il "colpo" al ragazzino non riesce

ANCONA . Continuano incessanti i servizi preventivi disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Ancona, nel territorio di competenza, tesi a contrastare la commissione dei reati predatori oltre che per assicurare agli utenti della strada una circolazione sicura.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, eseguita con dispiego di 13 pattuglie, ha consentito di trarre in arresto una 50 enne originaria di Teramo in esecuzione di un ordine di carcerazione, deferire alla Procura della Repubblica di Ancona due persone, un romeno senza fissa dimora per furto aggravato e un 34 enne polacco per rifiuto all’accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica/abuso di sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale.ù

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato una 50 enne, originario della provincia di Teramo, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine che dispone la carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona. I militari hanno rintracciato la donna, presso un’abitazione della città dorica, attualmente sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Espletate le formalità di rito la 50 enne veniva ristretta presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi per espiare la pena definitiva di anni 2 (due), mesi 6 (sei) di reclusione in ordine ai reati, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, commessi nell’anno 2011 nella provincia di Ancona.

Nel pomeriggio di ieri i militari impiegati nell’espletamento del medesimo servizio di prevenzione areale finalizzato alla prevenzione dei reati predatori hanno deferito per furto aggravato, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni di Ancona, un giovane romeno, senza fissa dimora bloccato all’uscita di un noto centro commerciale, sito in via I° Maggio, con un telefono cellulare modello Iphone XR, dal valore di circa 800 euro, asportato dagli scaffali del predetto centro e occultato all’interno di un maglione schermato con lastre di acciaio per eludere i controlli delle barriere antitaccheggio. Il telefono è stato restituito all’avente diritto, il maglione sottoposto a sequestro ed il minore attese le proprie condizioni di abbandono veniva affidato ai servizi sociali del Comune di Ancona.

L’attività ha consentito altresì ai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di deferire alla Procura della Repubblica di Ancona un operaio 34 enne di origini polacche, residente nella provincia di Ancona, coinvolto in un sinistro stradale in via Filonzi che rifiutava di sottoporsi ai prescritti accertamenti finalizzati ad accertare l’alterazione psicofisica da alcool o da sostanze stupefacenti.



