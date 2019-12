Ancona, il ladro di iPhone con l’armatura anti-allarme fermato da Mediaworld: è un romeno di 17 anni

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: il giorno prima delun componente della gang si introduceva nel negozio per mettere mano aglidi ultima generazione, contenuti nei blister antitaccheggio. Prima di andare via, li nascondeva tra gli scaffali di un reparto diverso rispetto a quello dove vengono venduti i telefoni. Con la riapertura del punto vendita, il giorno dopo l’occultamento, entrava in azione un complice per prendere le scatole e portarle fuori una ad una, senza far suonare l’allarme. Come? Indossando un giaccone schermato, dotato di lamine così spesse da superare la prova antitaccheggio.Una sorta di armatura per farla franca e accaparrarsi con poche mosse un bottino fino a 5 mila euro. Il piano della gang è andato in fumo ieri mattina, fuori da Mediaworld , quando i carabinieri delle Brecce Bianche, coadiuvati dal personale della AQ Agency srl (agenzia investigativa di Lecce che vigila sugli store della catena commerciale) hanno stanato un componente della banda. Era appena uscito dal negozio con un blister contenente un iPhone XR del valore di circa 900 euro, nascosto tra gli scaffali del reparto pc il giorno prima da un complice assieme ad altri tre iPhone. Il ladro è identificato in un romeno di 17 anni senza fissa dimora. È stato denunciato per furto aggravato e la procura dei Minorenni ha disposto l’affidamento ai servizi sociali.