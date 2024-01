CASTELPLANIO - Andreea Rabciuc aveva 27 anni quando, il 12 marzo del 2022, è scomparsa nel nulla, dopo una serata trascorsa in una roulotte nel cortile di un casolare sulla Montecarottese con il proprietario Francesco, l’amica Aurora e il fidanzato Simone Gresti. Da allora sono trascorsi sono passati 22 mesi di ricerche nelle campagne della Vallesina, fino alla svolta di ieri pomeriggio.

L’ultima sera



I resti umani ritrovati in un casolare, per i carabinieri, è quello della ragazza d’origine romena. La sera in cui Andreea è stata vista per l’ultima volta litigare per tutta la notte con il fidanzato Simone che quindi decide, alle 5.20, di andare a comprare birra con Aurora a Jesi. Al loro ritorno, però, Andreea, nel frattempo rimasta nella roulotte insieme a Francesco, in videochiamata con Aurora, è ancora più agitata. Vuole andarsene, il suo telefono è in mano al fidanzato Simone che cerca di impedirle di andar via, vorrebbe chiamare il compagno della madre per farla venire a prendere. Ma Andreea alla fine si allontana a piedi sulla Montecarottese, in direzione Moie, da sola, senza soldi né telefono. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Scattano le ricerche, che si interrompono dopo 7 giorni con la motivazione dell’allontanamento volontario. La prima svolta del caso, però, arriva a un mese dalla scomparsa, il 12 aprile: i Simone, Francesco, Aurora e Valentino vengono convocati nella caserma dei carabinieri di Jesi. Simone viene, quindi, indagato con l’ipotesi di reato di sequestro di persona e, in seguito, anche per spaccio di stupefacenti: affiderà la sua difesa all’avvocato Emanuele Giuliani. Ripartono i sopralluoghi nelle campagne attorno al luogo della scomparsa, ma non danno risultati. Le indagini, coordinate dal pm Irene Bilotta, vengono prorogate tre volte. Nel frattempo, il casolare viene sigillato, sequestrate anche due giacche di Simone, la sua auto e quella della mamma. Continuano le indagini, ma di Andreea ancora nessuna traccia.



Gli avvistamenti



Tantissimi gli avvistamenti, da Milano ad Ancona: tutti risultati vani. L’8 aprile 2022 viene ritrovato dentro un borsone il cadavere di una donna decapitata: gli accertamenti escludono sia Andreea. Resti umani vengono ritrovati anche a Roma, anche in questo caso non riconducibili alla 27enne. Intanto a più riprese i carabinieri effettuano ricerche nelle campagne attorno alla Montecarottese con utilizzo di droni e cani molecolari altamente specializzati: vengono analizzati specchi d’acqua e pozzetti. Le ricerche si allargano anche a Maiolati Spontini, sulla Boccolina in un terreno di proprietà della famiglia Gresti e a Castelbellino, vicino al cimitero. Ma Andreea sembra inghiottita nel nulla. Fino a ieri.