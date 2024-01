Il casolare dell'orrore: dalle immagini del satellite il giallo della spranga sulla porta

CASTELPLANIO - Negli anni il casolare in via Madonna del Piano a Castelplanio è stato immortalato dal satellite e googolabile nella mappa. In quello stabile al numero civico 26 oggi sono stati ritrovati i resti di Andreea Rabciuc, la giovane di 27 anni scomparsa la notte tra l'11 ed il 12 marzo 2022. Un casolare vecchio e in alcune sue parti sembra pure inagibile, come lo era la zona in cui sono state rinvenute le ossa che apparterrebbero alla giovane.

La spranga chiusa, poi aperta. Qualcuno è entrato nella stanza degli orrori?

Raffrontando le immagini nel tempo si nota un particolare che forse potrebbe risultare utile alle indagini.

Nel settembre 2022 (sei mesi dopo la sparizione di Andreea) la spranga che sigilla la porta verde - da cui si accede alla stanza del ritrovamento - è in posizione orizzontale, mentre nella foto di giugno 2023 la spranga è in posizione verticale: come se qualcuno l'avesse rimossa per accedere all'interno dell'abitazione.

Numerose le domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti: il corpo della povera Andreea è stato portato successivamente nel casolare, oppure qualcuno vi è entrato quando già il cadavere era lì dentro? Cosa è successo alla 27enne dopo il litigio con il fidanzato Simone Gresti la sera della festa dove poi si sono perse le sue tracce? Ma soprattutto: come è morta Andreea?