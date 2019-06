Ubriaco alla guida dell'auto del Comune: multato all'estero l'assessore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Assessore multato per guida in stato d’ebbrezza con l’auto del Comune durante una visita istituzionale all’estero. E’ la punta dell’iceberg emerso nell’ultimo consiglio comunale a Castelfidardo, in risposta all’interrogazione sulle sanzioni comminate ai mezzi comunali presentata dal consigliere di Solidarietà Popolare Massimiliano Russo. A darne conferma lo stesso sindaco Roberto Ascani che – come riportato nella trascrizione della seduta allegata - viaggiava a bordo della vettura comunale guidata dall’assessore alla cultura, turismo, politiche giovanili e pari opportunità Ruben Cittadini (M5S), trovato positivo all’alcol test dalla polizia tedesca dopo una cena con le autorità del Comune gemellato di Klingenthal nel mese di maggio 2018. Della sanzione non vi era traccia in Comune poiché comminata direttamente al trasgressore e non al proprietario (il Comune) della vettura. L’assessore si è scusato per l’accaduto, come da trascrizione della seduta allegata.