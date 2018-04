Esce per fare la spesa anziana travolta dal cancello Liberata dai vicini di casa

CASTELFIDARDO - Travolta da un cancello mentre esce di casa. Grande spavento ieri mattina in via Verdi, a Castelfidardo, dove una nonnina è incappata in una brutta disavventura. Stava uscendo per andare a fare spesa quando il cancello in ferro alto quasi quattro metri che delimita il perimetro della palazzina in cui abita si è scardinato e le è caduto addosso, per ragioni ancora da chiarire. L’anziana di 83 anni (M.O. le sue iniziali) è caduta rovinosamente a terra, schiacciata dal peso dell’inferriata. Subito i vicini hanno chiamato i soccorsi, sentendola lamentarsi e chiedere aiuto. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo che hanno prestato le prime cure. La donna è stata accompagnata per gli accertamenti e le radiografie del caso al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo con un codice di media gravità.

Domenica 22 Aprile 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 06:45