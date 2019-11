Caos sull'A14: code tra Senigallia e Ancona Nord e tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio

Ultimo aggiornamento: 17:55

Caos in autostrada, l' A14 "bolle". Addirittura in due punti. Tre chilometri di coda nel tratto Senigallia-Montemarciano in direzione sud per un incidente con una persona che è rimasta ferita e che grazie all'intervento dell'eliambulanza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Torrette. Situazione ancora più complessa - ma questa non è una novità - ne tratto tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio con quattro chilometri di code per la riduzione della carreggiata.