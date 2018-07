Vola dal tetto di una casa Operaio portato a Torrette in condizioni molto gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Alle 11,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano in via Lauro per il soccorso a una persona. Un uomo mentre lavorava sul tetto di un'abitazione in ristrutturazione è caduto sul pavimento del piano sottostante. Il personale medico del 118 provvedeva a prestare le prime cure all’infortunato. I vigili del fuoco, utilizzando tecniche S.A.F. (speleo, alpino fluviali) hanno riportato al pianoterra e successivamente caricato sull’eliambulanza il ferito, che veniva trasporto all’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni. Terminate le operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito.