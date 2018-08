Sassi contro le finestre tirassegno dei baby vandali alla festa del patrono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Sassate contro le abitazioni alla festa del patrono. Si divertiva così un gruppo di adolescenti, martedì sera, in pieno centro a Camerano. Un passatempo alternativo e pericolosissimo per tirare fino a tardi e ammazzare la noia. Il rumore delle pietre contro le persiane in legno ha svegliato di soprassalto alcuni residenti di via Garibaldi, attorno a mezzanotte. Quando si sono affacciati, hanno notato il manipolo di ragazzini, all’apparenza piuttosto brilli, che sghignazzavano e si nascondevano per non farsi vedere. Uno scherzo di cattivo gusto che ha fatto perdere il sonno alle famiglie prese di mira e ha spaventato una coppia di anziani, che non ci hanno pensato su due volte e hanno subito contattato il 112. All’arrivo dei carabinieri, però, i teppistelli se la sono data a gambe. È bastata la vista degli uomini dell’Arma per farli desistere dal loro censurabile hobby. Si tratterebbe di ragazzini del posto, tutti minorenni.