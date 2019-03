I carabinieri setacciano il territorio con i cani scattano sette denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - È di 7 denunce il bilancio dei controlli effettuati venerdì sera a Camerano dai carabinieri della Compagnia di Osimo. Ai 15 militari e alle 5 autoradio, si è aggiunto anche l’unità cinofila. Tre delle 7 denunce sono scattate per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, porto illegale di oggetti atti ad offendere e guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche; le altre 4 a cittadini extracomunitari, per non aver esibito i documenti di identificazione. Si tratta di 2 albanesi, un nigeriano ed un marocchino fermati a un posto di controllo che non hanno esibito il permesso di soggiorno. Per quanto riguarda la droga, è stato denunciato un italiano che, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish suddivisi in involucri separati e materiale per la confezione di dosi.