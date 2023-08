CASTELFIDARDO E’ volato giù dal palco allestito in piazza della Repubblica. Tanta paura, poi la corsa in ospedale e l’intervento chirurgico per sanare le fratture. Protagonista della disavventura un bambino di otto anni residente a Castelfidardo.

Non c’erano eventi giovedì sera quando il piccolo, arrivato in centro con la mamma, è salito sulla struttura accanto al portone di ingresso del palazzo municipale destinata a rimanervi per l’intera durata del cartellone estivo. Mentre stava giocando, sarebbe scivolato cadendo di sotto da un’altezza per fortuna solo di poco superiore al metro. L’impatto con il suolo è stato comunque violento e lo spavento tanto perché il bimbo piangeva a dirotto e sia i genitori che i passanti intervenuti per soccorrerlo non sapevano se avesse riportato altri traumi oltre a quelli ben visibili al braccio.

Frattura ulna e radio

A sciogliere il nodo sono stati i sanitari del pronto soccorso che hanno diagnosticato la frattura di ulna e radio. Non c’erano protezioni né transenne, ma al momento non risulterebbero segnalazioni né accertamenti sul rispetto dei requisiti di sicurezza del palco che, come è prassi anche negli altri Comuni, per motivi organizzativi non viene smontato fino al termine delle manifestazioni. Ieri in piazza era previsto il concerto degli Soupafunka, rinviato a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale.