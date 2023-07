Si fanno male mentre giocano a calcio, due ragazzini costretti ai controlli del pronto soccorso

ANCONA - Dal divertimento al dolore in pochi minuti, dalla gioia di vederli correre nonostante il grande caldo alla corsa con l'ambulanza della Croce Gialla che nel giro di poche ore ha effettuato due interventi pressochè analoghi: il primo al campo sportivo Don Orione di Candia per soccorrere un bambino di 10 anni portato all'ospedale Salesi per una lesione al braccio dopo uno scontro fortuito di gioco, il secondo invece per un ragazzo di 14 anni che a causa di un problema alla spalla è stato portato a pronto soccorso del'ospedale di Torrette.