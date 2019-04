Terribile schianto tra auto e moto Centauro 17enne in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Terribile schianto pochi minuti prima delle 15,30 al Poggio con lo scontro tra un'auto e una moto in un tratto di strada già teatro di altri incidenti. Per cause ancora al vaglio della Polizia, si sono violentemente scontrate una Prosche Cayenne e una moto Ktm 125. Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 17 anni, che è stato scaraventato via dall'urto colpendo violentamente l'asfalto. Viste le sue gravi condizioni, i soccorritori hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.