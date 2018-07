Segnaletica flop e troppe antenne: il Touring club boccia Arcevia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Aspre critiche del gruppo consiliare di opposizione “Arcevia per Arcevia” per il mancato ottenimento della Bandiera Arancione . «Lo scorso 14 giugno – evidenzia il gruppo diretto da Marco Renzoni - abbiamo ottenuto gli atti che chiariscono come mai il Comune di Arcevia non ha ottenuto la Bandiera Arancione e quale è il piano di miglioramento, modello di analisi territoriale che il Touring club suggerisce al nostro Comune per attivarsi e migliorare le aree non in linea con gli standard previsti, indicando le azioni per perfezionare e potenziare l’offerta turistica locale». Solo seguendo questi criteri, continua l’opposizione «si potrebbe, in futuro, richiedere l’assegnazione del prestigioso riconoscimento».Per quanto riguarda Arcevia, il Touring Club ha inviato all’amministrazione una documentazione fotografica molto dettagliata del piano di miglioramento, realizzata durante i sopralluoghi sul territorio, per consentire di individuare con precisione le principali criticità riscontrate durante l’analisi. Arcevia per Arcevia elenca le criticità evidenziate dal Touring Club: edifici ad elevato impatto visivo negativo localizzati appena fuori il centro storico e visibili da vari punti panoramici; altri edifici di impatto negativo presenti all’interno o nelle vicinanze del centro storico che non si integrano con il contesto architettonico arceviese; le tante antenne che si ergono dalla torre civica, un’antenna di elevato impatto visivo collocata presso un’abbazia storica, bacheche, punti informativi e segnaletiche stradali difficilmente fruibili.