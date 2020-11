Vende sul web un kitesurf rubato: la proprietaria diventa 007 e lo smaschera

ANCONA - Le rubano il kitesurf e dopo 5 mesi lo ritrova in vendita sul web. Si accorda con l’autore dell’annuncio e pianifica l’acquisito per 1000 euro. All’appuntamento, però, non si presenta lei – un’anconetana di 51 anni – bensì un carabiniere donna in borghese.

Il 54enne è stato denunciato per ricettazione. Il furto avvenne a giugno sulla spiaggia di Numana, dove la donna aveva lasciato la tavola legata con una catena a una ringhiera. L’altro giorno, girovagando sul web, si è imbattuta sul sito Kijiji.it, riconoscendola. Ha preso contatti con l’autore dell’annuncio e ha allertato i carabinieri. All’incontro, programmato per venerdì scorso in via Martiri della Resistenza, si è presentato un carabiniere donna, fingendosi l’acquirente. La tavola è stata restituita alla proprietaria.

