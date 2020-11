Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion parcheggiato. Due feriti all'ospedale

ANCONA - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion fermo. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,15 circa ad Ancona, nella frazione di Sappanico, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un'autovettura ha perso il controllo andando a sbattere contro un mezzo pesante parcheggiato al lato della carreggiata. La squadra dei pompieri di Ancona intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dall'auto. Due di loro sono stati poi al pronto soccorso dell'ospedale regione a Torrette. Al momento i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche le forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI CRONACA Auto contro un camion parcheggiato, due feriti estratti...

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA