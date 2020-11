Scoperta choc: lo trovano morto in casa da giorni, vicino a lui il cadavere del cane

ANCONA - Non lo vedevano da più di 15 giorni, dal suo appartamento in via Montemarino venivano odori piuttosto forti così oggi alcuni condomini hanno chiesto un intervento e nel pomeriggio polizia, automedica, Croce Gialla e vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno trovato il corpo di una persona in evidente stato di decomposizione. Al suo fianco c'era anche il suo cane, morto pure lui. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento con un assetto molto prudente temendo che a far scaturire la tragedia poteva essere stata una fuga di gas, ipotesi subito scongiurata con i primi controlli.

