Vuol vedere il suo amore ma finisce la giornata con le manette

ANCONA - Ieri mattina durante il normale servizio di controllo del territorio, una volante in via Mamiani angolo con via Del Crocefisso, procedeva al controllo di alcune persone che stazionavano su una panchina. Tra queste un uomo ed una donna che alla vista della Polizia si alzavano di scatto e cercavano di allontanarsi. Le Pantere immediatamente riuscivano a bloccare l'uomo mentre la donna riusciva a dileguarsi .L’uomo, fermato, un italiano di 54 anni doveva trovarsi a casa in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, invece, mosso dall'ardore di vedere la sua compagna, anch'essa comunque conosciuta dagli uomini delle Volanti è evaso e si diretto verso al casa della sua donna per vederla incontrando però la Polizia che lo ha arrestato nuovamente per evasione.