ANCONA Tre anni di intoppi, imprevisti, ritardi. Ma ora la scalinata del Guasco vede la luce. Dovrebbero concludersi a ottobre - così ha fatto sapere il Comune - i lavori infiniti per la realizzazione dell’opera che dovrà collegare via Birarelli a via Pizzecolli. L’ultimo contrattempo è stata una variante che è stata presentata nel maggio scorso per alcune lavorazioni impreviste riguardanti la risoluzione di alcune interferenze che si sono palesate nel corso dei lavori.

E pensare che il progetto - che nel tempo è lievitato a 329mila euro - era stato approvato nel luglio 2019. Ma dopo l’affidamento del cantiere è successo di tutto. L’opera doveva essere conclusa in 180 giorni, ma dopo neanche un mese è arrivato il primo stop per il ritrovamento di reperti antichi nel perimetro del cantiere che hanno richiesto una variante. Poi ci si è messo di mezzo il Covid, quindi nel giugno 2022 la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice per i gravi ritardi accumulati nel tempo.

Le parti, in seguito, hanno raggiunto un accordo transattivo e i lavori sono ripresi nell’ottobre scorso: si sarebbero dovuti concludere a marzo, ma così non è stato, stavolta per colpa del meteo avverso e per la difficoltà di reperire i materiali, che ha comportato uno slittamento di 40 giorni. Quindi, la nuova variante che ha ulteriormente spostato la linea del traguardo ad ottobre. Non resta che incrociare le dita.