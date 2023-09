Degrado Passetto, la spiaggia invasa da alghe e mosche: a sei giorni dalla mareggiata i bagnanti puliscono l'arenile

ANCONA - Dopo le alghe sono arrivate le mosche. Non c'è pace per la spiaggia del Passetto: da lunedì notte, quando una forte mareggiata ha trasportato a riva quintali di alghe e detriti - concellando il posto per i lettini e la prima fila di ombrelloni - la situazione non è cambiata. Anzi, è peggiorata. Perchè nel frattempo le alghe si sono seccate e sulla spiaggia si è registrata un'invasione di mosche che infastidiscomo e non poco i bagnanti.

Alghe e mosche al Passetto: protesta tra i bagnanti

Bagnanti che anche oggi hanno preso i sacchi e hanno iniziato a togliere le alghe vicino ai propri ombrelloni direttamente con le mani, mentre nelle ore precedenti le hanno levate dalla passerella destinata a bambini, disabili e anziani per l'accesso al mare.

Molti clienti dello stabilimento non hanno più il proprio ombrellone e si sono dovuti accontentare di spazi altrove, mentre nessuno si è preoccupato di ripristinare la spiaggia e ripulirla dalle alghe. Tante le lamentele per una situazione che crea disagio.