ANCONA Svolta epocale a Portonovo. Il prossimo anno la baia sarà soggetta ad un regime di Ztl. Un’estremizzazione del numero chiuso, idea ampiamente anticipata dal Corriere Adriatico e necessaria per far respirare la baia e non renderla sempre più soggetta al caos indiscriminato di auto. La conferma è arrivata ieri in consiglio comunale dall’assessore alla Mobilità, Giovanni Zinni che, in risposta alla interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Giacomo Petrelli (Pd), ha parlato del modo per risolvere una situazione che nelle ultime settimane stava letteralmente scoppiando, causando diverse problematiche nell’accesso alla baia ed a Mezzavalle.

La scelta



«Indietro non si torna e l’esperimento manuale di questi ultimi giorni ci ha insegnato che la strada intrapresa è quella giusta - ha detto Zinni -: ovvero limitare l’accesso delle auto nella baia, in modo tale da dare una risposta razionale ad un problema che sta diventando sempre più importante per la zona. Questo in ottica futura, anche se le modalità con cui arrivare a questa Ztl sono ancora tutte da scrivere. Fermo restando che per sviluppare questo progetto ci si dovrà affidare anche alla tecnologia, studiando piattaforme apposite e soluzioni che siano conformi alla necessità collettiva».



La concertazione



Una soluzione drastica, quindi, anche se verrà messa in pratica solo dal prossimo anno: dovrà essere raggiunta analizzando la situazione con tutte le componenti in causa. «E’ ovvio che una novità di questo genere – spiega Zinni – vada ben studiata e calibrata da tutti i soggetti o enti che sono interessati a Portonovo. In primis gli operatori, con i quali abbiamo già iniziato un primo confronto, ma anche il Parco del Conero, la provincia di Ancona e tutti gli altri enti preposti. Sarà nostra premura, appena passata l’estate, aprire tavoli di confronto collettivi per arrivare ad una soluzione. La decisione, quella della Ztl, ovviamente interesserà tutta la mobilità complessiva della zona e andrà a rivedere quello che c’è stato fino ad ora, compresa anche la necessità di creare nuovi parcheggi a monte».

Per quanto riguarda la quotidianità, il vice sindaco ribadisce che si proseguirà sul canovaccio degli ultimi fine settimana. «Il presidio a monte della Polizia locale, assistita da un addetto del servizio parcheggi, ha funzionato e sarà ripetuto ogni sabato e domenica. A tal riguardo ringrazio lo spirito di servizio messo in atto dai vigili rimasti per ore sotto al sole a dare indicazioni e mi auguro che il prossimo anno tale servizio sia automatizzato».

Infine, l’implementazione dei bus navetta, anche questa caldeggiata dal Corriere Adriatico. «Si è deciso di aumentare le corse nelle prime ore della giornata e del rientro al pomeriggio, passando da 20 a 10 minuti come frequenza - conclude Zinni -, rispettando il numero totale delle corse previste dalla convenzione e diminuendo la frequenza nelle ore di minor utilizzo del servizio».