Scontro al bivio di San Germano sulla Provinciale del Conero, feriti al pronto soccorso

ANCONA - Due auto si sono scontrate, poco prima di mezzogiorno, di oggi, domenica 13 febbraio 2022, sulla Provinciale del Monte Conero, al bivio per San Germano. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che ha provocato alcuni feriti trasportati dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.30 circa al Poggio di Ancona per un incidente stradale tra due auto all’incrocio per San Germano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto coinvolte. Gli occupanti della Golf sono stati portati al pronto soccorso. Sul posto 118 e polizia locale di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA