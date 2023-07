Si mette a dormire ai margini della Flaminia, la notte choc di una donna di 30 anni

ANCONA - Di quelle situazioni di cui si fa fatica a pensare che sia effettivamente andata così. Nella tarda serata di ieri intervento di Carabinieri prima e Croce Gialla poi lungo la Flaminia poco dopo il rilevatore di velocità proprio all'ingresso della città per una donna di 30 anni che si è messa a dormire proprio ai margini della strada. I carabinieri hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza la donna con la Croce Gialla che l'ha portata poi all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. La donna di Terni secondo i primi riscontri era diretta a Lecce.